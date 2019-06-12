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Miss Apollon güzelleri, Didim'de kampta

AYDIN'ın Didim ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenecek Miss Apollon Uluslararası Güzellik Yarışması'na 10 ülkeden katılacak 17 aday, kampa girdi. Miss Apollon Uluslararası Güzellik Yarışması için geri sayım başladı. Didim'de geleneksel...

Miss Apollon güzelleri, Didim'de kampta
AYDIN'ın Didim ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenecek Miss Apollon Uluslararası Güzellik Yarışması'na 10 ülkeden katılacak 17 aday, kampa girdi.
Miss Apollon Uluslararası Güzellik Yarışması için geri sayım başladı. Didim'de geleneksel hale gelen yarışmanın 11'incisi, bu yıl 14 Haziran Cuma akşamı kentteki bir otelde yapılacak. Yarışmaya Rusya, Çekya, Tataristan, Kırgızistan, Kazakistan, Litvanya, Belarus, Sırbistan, Macaristan ve Özbekistan'dan katılan 17 aday, kampa girdi. Otelde provalara başlayan, denizde yüzerek ve havuz başında güneşlenerek tatil yapan adaylar, kamp süresince Didim ve yöresindeki dünyaca ünlü Apollon Tapınağı, Efes Müzesi, Meryem Ana Evi gibi tarihi yerleri gezecek. Güzeller, Cuma akşamı ise final gecesinde boy gösterecek.

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