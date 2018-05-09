Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...
PİYASALAR - MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
MB müdahalesine karşın dolar rekora...
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...

Miss Apollon'a Rus güzeller damga vurdu

AYDIN'ın Didim ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Miss Apollon Uluslararası Güzellik Yarışması'nda, Rusya'dan katılan Evgenia Matveeva kraliçe seçildi. Yarışmada ilk dörde giren güzellerin hepsinin Rus olması dikkat çekti. Didim'de...

Miss Apollon'a Rus güzeller damga vurdu
AYDIN'ın Didim ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Miss Apollon Uluslararası Güzellik Yarışması'nda, Rusya'dan katılan Evgenia Matveeva kraliçe seçildi. Yarışmada ilk dörde giren güzellerin hepsinin Rus olması dikkat çekti.
Didim'de geleneksel hale gelen Miss Apollon Uluslararası Güzellik Yarışması'nın 10'uncusu, yapılan final gecesiyle sona erdi. 18 güzelin boy gösterdiği yarışmada Rusya'dan gelen Evgenia Matveeva birinci seçildi. Otelin konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmayı, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, belediye meclis üyeleri ve otelde konaklayan misafirler izledi. Yarışmanın jüri üyeliklerini organizasyonu yapan otelin Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bağcı, koreograf Akif Örük, Miss Apollon organizatörü Vladimir Ilin, Fashion TV Direktörü Cüneyt Polat, Milliyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Engin Uğur Ağır, Didim'deki bir otelin Genel Müdürü Ercüment Alkaner ile 2016'nın Miss Apollon güzeli Talya Aibedullina yaptı.
18 GÜZEL KATILDI
Yarışmaya Rusya, Çekya, Tataristan, Kırgızistan, Kazakistan, Litvanya, Belarus, Sırbistan, Macaristan ve Özbekistan'dan 18 güzel katıldı. Güzellerin tanıtıldığı yarışmada danslar ve gösteriler de sergilendi. Genç kızlar, yöresel kıyafetleri, bikinileri ve gece kıyafetleriyle podyumda boy gösterip, 'Miss Apollon' güzeli olmak için yarıştı. Jürinin oylamaları sonucu Rus Evgenia Matveeva birinci, Rus Aleksandra Nikolaeva ikinci, Rus Violetta Milovanova üçüncü ve Rus Zulfia Isharafeeva dördüncü oldu. Gürcistanlı Tatia Tekturmanidze ise 'Miss Venosa' güzeli seçildi. Kraliçe seçilen Evgenia Matveeva'nın ödülünü organizasyonu yapan otelin Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bağcı verdi. Rus güzel Evgenia Matveeva, "Büyük bir heyecan yaşadım. Birinci olduğum için mutluyum. Hayallerim gerçek oldu. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Tevfik Bağcı ise sahneye çıkarak yarışmacıları tebrik etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314