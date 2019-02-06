Merve Özbey: Biz sanatçıların yanından bile geçemeyiz

Serkan AKKUŞ/BURSA, () - KIŞ turizminin gözde merkezi Uludağ’da düzenlenen 'TikTok Whitefest'te sahne alan Merve Özbey, "Biz sanatçı değiliz ve sanatçıların yanından bile geçemeyiz" diyerek, kendisinin daha yolun başında olduğunu söyledi.

Uludağ’da düzenlenen TikTok Whitefest kapsamında şarkıcı Merve Özbey sahne aldı. 'Vuracak' şarkısı ile sahneye çıkan Özbey binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Beyaz kıyafetleri ile Uludağ'ın beyaz örtüsüne uyum sağlayan güzel şarkıcı, sahnedeki danslarıyla olduğu kadar enerjisiyle de büyük beğeni topladı.Özbey, "Biz sanatçı değiliz ve sanatçıların yanından bile geçemeyiz" diyerek, kendisinin daha yolun başında olduğunu söyledi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Merve Özbey, 'Helal Ettim' şarkısı ile Whitefest sahnesine veda etti.

RAKAMLAR DOĞRUYSA HELAL OLSUN

Konser öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Merve Özbey, 'Derdim Olsun' şarkısıyla büyük çıkış yakalayan ve YouTube' da 10 günde 70 milyon izlenme başarısı yakalayarak dikkatleri üzerine çeken Reynmen hakkındaki bir soruya, ''Ben bile şarkıyı günde üç dört kez dinliyorum. Eğer bu söylenen rakamlar gerçekten doğru ise helal olsun. YouTube'de uzun bir süredir herkesin ve bizlerin de rakamları konuşulurken, yarın öbür gün bu işin doğrusunu yanlışını hep beraber göreceğiz'' dedi.

SANATÇI OLMAK İÇİN KIRK FIRIN EKMEK YEMEK GEREK

"Sanatçı olmak zor. Onun için kırk fırın ekmek yememiz gerek'' diyerek, kendisini şarkıcı olarak nitelendiren Özbey, 'sahne kıyafetleriyle ilgili olarak da "Edebimizle seyirciyi ve dinleyicileri rahatsız etmeyecek şekilde ölçülü dekolte vermeyi seviyoruz. Sevenlerimiz için kıyafetlere verdiğimiz paralar da helali hoş olsun'' diye konuştu.

ÜNLÜ İSİMLER

TikTok ana sponsorluğunda ve Yapı Kredi marka iş birliğinde gerçekleşen festivalin gündüz programı ise Bayram Özcan ve Can Ayverdi’yle başladı. Eğlence after ski partide Burry Soprano, Çağlar Fidan, David Şaboy, İlkay Şencan ve Percussion Tai ile doruklara ulaştı. Etkinliği takip edenler arasında; Cem Hakko, Ender Alkoçlar, Emir Kunt gibi isimlerinin yanı sıra Merve Oflaz, Sinem-Cihan Şimşek gibi oyuncular da yer aldı.



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