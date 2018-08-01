Melek Mosso, çocukluk fotoğrafını paylaştı

KAYSERİLİ şarkıcı Melek Mosso, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak, “Hayatımdaki en büyük şansım, belli bir yaşa kadar tatillerimi köyümde geçirmemdir” dedi.Kayseri’nin Sarız ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde çocukluğunun bir kısmını geçiren şarkıcı Melek Mosso, doğup büyüdüğü memleketini unutmuyor. Sosyal medya hesabından Kayseri’de çektirdiği çocukluk fotoğrafını paylaşan Mosso, “Hayatımdaki en büyük şansım, belli bir yaşa kadar tatillerimi köyümde geçirmemdir. Taşı toprağı orada öğrendim, ekip biçmeyi, hayvanları, inek ve koyun sağmayı, kendi ekmeğimi, yoğurdumu yapmayı. Orada başka bir çocukluk var. Hayatta nasıl kalınır öğreniyorsun. Bu fotoğraftaki, kepçe kulaklı, yanaklarını soğuk vurmuş, gözleri gülen çocuk benim. ‘Büyüyünce ne olacaksın?’ diyenlere, ‘şarkıcı olacağım’ diyordum. Ne kararlı hatunum, bak oldum. Canım kendim. Sizde çocukluğunuzu, sizi siz yapan şeyleri sevin canlarım” yazdı.

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