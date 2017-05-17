Manga Grubu, Batmanlıları coşturdu

Reşat YİĞİZ / BATMAN, () - BATMAN'a, 10 yıl sonra ikinci kez gelen ünlü müzik grubu Manga, şehir stadyumunda 20 bin kişiye unutulmaz konser verdi. Konserde, grubun bazı hayranları sanatçıları görmek için tribünden atladı, bazıları ise kilitli olan kapıları kırarak stadyuma kurulan platformun yanında konseri izledi.

Batman Belediyesi'nce 'Gençlik Festivali' etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser için Manga grubu Batman'a geldi. 16 Mayıs şehir stadında verilen konseri yaklaşık 20 bin kişi izledi. Manga grubunun sahneye çıkmasıyla tribünleri dolduran hayranları korkulukları üzerinden atlayarak sahaya indi. Sahaya atlayanları gören tribünde oturanlar da tribünün kilitli kapısını kırarak sahaya girdi. Gençler burada grubun seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Kentte, daha önce 'Hürriyet treni' etkinlikleri kapsamında konser veren Manga grubunun 10 yıl sonra ikinci kez kentte geldiği belirtildi. Şehir stadını hınca hınç dolduranlar gurubun solisti Ferman Akgül'e eşlik etti. Grubun solisti Ferman Akgül, "Batman'a 10 yıl sonra gelmek güzel bir duygu ve çok mutluyum" dedi.

BELEDİYE, GETİRİLECEK SANATÇILARI OYLA BELİRLEYECEK

Batman Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy ise Batmanlıları böyle gülerken, eğlenirken, mutlu görmenin kendilerini de mutlu ettiğini belirterek şöyle dedi:

"Çünkü sizler geleceğimiz ve her şeyimizsiniz. Şimdi sizlere güzel bir haberimiz var. Buradan arkadaşlarıma talimat veriyorum, en kısa zamanda en sevdiğiniz sanatçıları getirmek için oylayacağız, anket sayfamızı belediyemizin internet sayfasından duyuracağız. Olanaklarımız ölçüsünde sizleri sevdiğiniz sanatçılarla buluşturacağız. Sizlere söz veriyorum, görevli olduğumuz sürece bu kenti sizlerle birlikte yöneteceğiz, kararlarımızı alırken hep sizin duygularınızı, hep sizin isteklerinizi hep sizin ihtiyaçlarınızı ön plana alacağız. Çünkü, sizler bizim her şeyimizsiniz. Artık bundan sonra hep mutlu olacağız. Çünkü siz kavgaya, kötülüğe layık değilsiniz. Sizler mutluluğa layıksınız, sizler her şeyin en güzeline layıksınız."

Manga'nın verdiği konser yaklaşık 3 saat sürdü. Konserin bitiminde Manga gurubuna Batman Belediye Başkanvekilli Aksoy çiçek verdi.

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