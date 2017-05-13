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Mall of Antalya, Murat Boz konseriyle açıldı

ALIŞVERİŞ merkezi ve eğlence kompleksi Mall of Antalya'nın resmi açılışı Murat Boz'un verdiği konserle yapıldı. Binlerce kişinin izlediği konserde Murat Boz sevilen şarkılarını Antalyalı hayranlarıyla söyledi. Mall of Antalya otopark...

Mall of Antalya, Murat Boz konseriyle açıldı
ALIŞVERİŞ merkezi ve eğlence kompleksi Mall of Antalya'nın resmi açılışı Murat Boz'un verdiği konserle yapıldı. Binlerce kişinin izlediği konserde Murat Boz sevilen şarkılarını Antalyalı hayranlarıyla söyledi.
Mall of Antalya otopark alanında düzenlenen konsere Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Sanatçının hayranları sabahın erken saatlerinde Mall of Antalya'ya gelerek konser saatinin başlamasını heyecanla bekledi. Havanın kararmasıyla konser alanı hınca hınç doldu. Konser öncesi sahnenin arkasında kurulan dev ekranda, Murat Boz'un görüntüleri yansıtıldı.
Konserine 'Janti' isimli şarkısıyla başlayan Murat Boz, hayranlarının sevgi çığlıkları arasında şarkılarını söyledi. Lacivert ceket, beyaz tişört ve blue jeans ile sahneye çıkan şarkıcı, sesiyle olduğu kadar şıklığıyla dikkati çekti. Işık, lazer ve sahne efektleri ile renklenen konser 'Hayat Öpücüğü', 'Geri Dönüş Olsa', 'Özledim' ve 'Maksimum adlı şarkılarla devam etti.
Yaklaşık 2 saat sahnede kalarak popüler şarkılarını sevenleriyle seslendiren Murat Boz, şarkı aralarında yaptığı esprilerle de izleyenleri güldürdü. Binlerce hayranı bu dakikaları cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdi.
"Antalya bugün çok mu sıcak, bana mı öyle geliyor" diyen başarılı şarkıcı, "Antalya sizi çok seviyorum. Buraya ne zaman gelsem beni yalnız bırakmıyorsunuz, hep yanımda oluyorsunuz" dedi. Torunlar GYO tarafından Antalya Havalimanı karşısında inşa edilen Mall of Antalya, Deepo Outlet ile toplam 234 mağaza sayısıyla Akdeniz Bölgesi'nin en büyük alışveriş ve eğlence kompleksi olarak hizmet verecek.

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