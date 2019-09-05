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Magazin haberi şampiyonu Demet Akalın
Ağustos ayında magazin dünyasının en çok konuşulan ismi belli oldu. Zirvenin sahibi Demet Akalın oldu. Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlanan Ağustos ayı magazin raporu açıklandı. Yapılan...
MAGAZİN 05.09.2019, 08:57
Ağustos ayında magazin dünyasının en çok konuşulan ismi belli oldu. Zirvenin sahibi Demet Akalın oldu.
Yapılan araştırmada geçen ayın en popüler ünlü isimleri ve medyada geniş yer bulan magazin olayları belirlendi. Rapora göre Acun Ilıcalı aylardır koruduğu zirvedeki yerini, Demet Akalın’a bırakarak listenin beşinci sırasında yer aldı. 5 yıllık evliliği 5 dakikada biten Serdar Ortaç ise ağustos ayında magazin dünyasının en çok konuşulan ikinci ismi oldu.
Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlanan Ağustos ayı magazin raporu açıklandı.
Yapılan araştırmada geçen ayın en popüler ünlü isimleri ve medyada geniş yer bulan magazin olayları belirlendi. Rapora göre Acun Ilıcalı aylardır koruduğu zirvedeki yerini, Demet Akalın’a bırakarak listenin beşinci sırasında yer aldı. 5 yıllık evliliği 5 dakikada biten Serdar Ortaç ise ağustos ayında magazin dünyasının en çok konuşulan ikinci ismi oldu.
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