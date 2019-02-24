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Levent Yüksel, Bursalı hayranlarını coşturdu

Gürkan DURAL/BURSA, () - POP müzik şarkıcısı Levent Yüksel, Bursalı hayranlarına şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Son albümünde 5 yaşından beri dinlediği bütün arabesk şarkıları topladığını belirten Yüksel, geçmişten...

Levent Yüksel, Bursalı hayranlarını coşturdu

Gürkan DURAL/BURSA, () - POP müzik şarkıcısı Levent Yüksel, Bursalı hayranlarına şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Son albümünde 5 yaşından beri dinlediği bütün arabesk şarkıları topladığını belirten Yüksel, geçmişten bugüne dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi.
Levent Yüksel, Jolly Joker Bursa Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluştu. Hayranlarını 'Ya Sonra' adlı şarkısıyla selamlayan Yüksel, 'Med cezir’, ‘Zalim’, ‘Tuana’ ve ‘Beni bırakın’ gibi bir dönemlere damga vuran parçalarını seslendirdi. Konserin bir bölümünde bas gitar performansı sergileyen Levent Yüksel, büyük alkış aldı. Yüksel daha sonra 1997 yılının unutulmazları arasına giren ‘Bi’ Daha’ adlı şarkısıyla da dinleyicilerini coşturdu.
'HAYATIMA DOKUNAN ŞARKILAR'
Son albümü 'Hayatıma Dokunan Şarkılar’ ile ilgili konuşan Levent Yüksel, “Albüm 5 yaşından bu yana dinlediğim bütün arabesk şarkılardan oluşuyor” dedid. 'Mutlu Ol Yeter', 'Bana kaderimin dyunu mu bu?' adlı arabesk şarkıları seslendiren Yüksel, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. 

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