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Levent Yüksel, Bursa'da hayranlarının karşısına çıktı
MAGAZİN 02.02.2020, 14:21
BURSA'da sahneye çıkan sanatçı Levent Yüksel, hayranlarına keyifli bir gece yaşattı.
Bursa'da hayranlarının karşısına çıkan Levent Yüksel, dinleyicilerini 'Ya Sonra' adlı şarkısıyla selamladı. 'Med cezir’, 'Beni bırakın', 'Zalim' gibi bir döneme damga vuran şarkılarını seslendiren Yüksel, çaldığı enstrümanlarla da performansını süsledi. Arabesk şarkılardan oluşan 'Hayatıma Dokunan Şarkılar' albümünden de şarkılarını okuyarak dinleyicilerini hüzünlü bir yolculuğa çıkaran Yüksel, konserin son bölümünde ise hareketli şarkılar ise mekanın enerjisini artırdı.
Bazı şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Levent Yüksel, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Platformdan inen Yüksel, yoğun istek üzerine yeniden sahneye gelerek dinleyicilerini bir kez daha coşturarak teşekkür etti.
Bursa'da hayranlarının karşısına çıkan Levent Yüksel, dinleyicilerini 'Ya Sonra' adlı şarkısıyla selamladı. 'Med cezir’, 'Beni bırakın', 'Zalim' gibi bir döneme damga vuran şarkılarını seslendiren Yüksel, çaldığı enstrümanlarla da performansını süsledi. Arabesk şarkılardan oluşan 'Hayatıma Dokunan Şarkılar' albümünden de şarkılarını okuyarak dinleyicilerini hüzünlü bir yolculuğa çıkaran Yüksel, konserin son bölümünde ise hareketli şarkılar ise mekanın enerjisini artırdı.
Bazı şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Levent Yüksel, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Platformdan inen Yüksel, yoğun istek üzerine yeniden sahneye gelerek dinleyicilerini bir kez daha coşturarak teşekkür etti.
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