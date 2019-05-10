Lara Fabian'ın '21 derece' ısrarı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da beş yıldızlı bir otelde sahneye çıkan Belçikalı şarkıcı Lara Fabian'ın açık hava konseri, 21 derece engeline takıldı. 21 derecenin üstünde ve altındaki sıcaklıklarda sahneye çıkmadığını ileten şarkıcının isteği üzerine konser kapalı salona taşındı.

Antalya'nın turistik bölgesi Kundu'da bulunan Titanic Mardan Palace Otel, dünyaca ünlü şarkıcı Lara Fabian'ı sahnesinde ağırladı. Rus turistlerden oluşan grup için sahneye çıkan Fabian'ın, 41 maddelik istek listesi dikkat çekti. İçinde hamam, sauna, kendine ait teras havuzu ve sinema salonu bulunan kral dairesinde kalan şarkıcı, dairede siyah çay bulundurulmamasını, aynı zamanda tüm oda, banyo ve hamamın 21 derece sıcaklıkta sabitlenmesini istedi. Bulunduğu ortamın sıcaklığının 21 derece olmasına dikkat eden Fabian, açık hava konserinin de bu nedenle kapalı salona alınması için ısrar etti. Bu istek üzerine geceyi düzenleyen BPM Organizasyon, sahneyi ve konser alanını birkaç saat içinde otelin gala salonuna taşıdı. Salondaki klimalar ise 21 dereceye ayarlandı. Saat 22.00'de başlaması beklenen konser yarım saat sarktı. Bazı Rus turistler, dakikalar ilerledikçe alkışlarıyla Fabian'ı sahneye çağırdı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN SAĞ PROFİL İZNİ

Fabian'ın istekleri bununla da sınırlı kalmadı. Sanatçı, fotoğraf çekimleriyle ilgili birtakım isteklerini de menajeri aracılığıyla iletti. Haber kameralarının görüntü almasının yasak olduğu konserde, foto muhabirleri için de sadece sağ profilden fotoğraf çekimine izin verildi. Sahnenin sağına yerleşmeleri istenen foto muhabirleri, Lara Fabian'ı sadece sağ profilinden fotoğraflayabildi. Konseri izleyen Rus turistler ise cep telefonlarıyla sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yaptı.

Sanatçı, gecede 'Je t'aime', 'Adagio' ve 'Je suis malade' gibi müzik listelerinde uzun süre liste başı olmuş şarkılarını seslendirdi.

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