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Lale Devri dizisi reytinge kurban gitti

Show Tv'nin çok eleştirilen dizisi Lale Devri, final yapıyor.

Lale Devri dizisi reytinge kurban gitti

Show Tv'nin çok eleştirilen dizisi Lale Devri, final yapıyor.

Dizifilm'in haberine göre, geçtiğimiz göztepe escort hafta reytingini az da olsa arttıran dizi, erken finalden kurtulamadı.

Başrollerini Tolgahan Sayışman, Emina Sandal, Serenay kadıköy escort Sarıkaya ve Hatice Aslan'ın paylaştığı Avşar Yapım imzalı Lale Devri iki hafta sonra final yapıyor.

Dizi, Emina Sandal'ın oyunculuğuyla çokça eleştirilmişti.

Önce yayın saati değişen dizi, geçtiğimiz hafta ratinginde de hafif maltepe escort bir yükselme kaydetmişti ama kaçınılmaz sonu engelleyemedi.

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Lale Devri
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