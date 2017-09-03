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La Plaj, sezonu kapattı

Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla), ()- ŞARKICI Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün işletmeciliğini yaptığı Yalıkavak Mahallesi'ndeki Tilkicik Koyu'nda bulunan La Plaj, Hadise konseri ile sezona veda etti. Bu sezon verdiği beach partiler ile ...

La Plaj, sezonu kapattı

Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla), ()- ŞARKICI Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün işletmeciliğini yaptığı Yalıkavak Mahallesi'ndeki Tilkicik Koyu'nda bulunan La Plaj, Hadise konseri ile sezona veda etti.
Bu sezon verdiği beach partiler ile  Bodrum'un sayılı mekanları arasında yer alan La Plaj, sezonu kapattı. Yaz boyunca birbirinden farklı ismin konser verdiği beach'ta son olarak Hadise sahneye çıkarak tatilcileri eğlendirdi. Sahneye seyirciler arasından çıkan Hadise, ilk olarak 'Şampiyon' isimli şarkısını seslendirdi. Hadise, konserine 'Farkımız Var', 'Prenses' gibi sevilen şarkıları ile devam etti. Uzun bir elbise ve güneş gözlüğü ile sahneye çıkan sanatçı, yaptığı danslar ile de göz doldurdu. Sevenlerinin bayramını kutlayan Hadise, şöyle dedi:
"Hoşgeldiniz La Plaj'ın son eğlencesi bu. O yüzden elimizden geldiği kadar dans edelim, tadını çıkaralım. Bu yaz çok güzel bir yaz oldu. Ablamı tebrik ediyorum. Bir kadın olarak inanılmaz işler başardı. Biliyorsunuz bu iş dünyasında aslında erkekler oluyor. Bir kadın olarak bunu başardığı için onu tebrik ediyorum. Fazla söze gerek yok dans edelim, eğlenelim."
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Hadise sevenlerini coşturdu.

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