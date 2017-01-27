Kuyumcukent AVM 2017 gelinlik ve abiye modelleri görücüye çıktı

KUYUMCUKENT AVM 14 Şubat Sevgililer Günü Alışveriş Festivali, 2017 gelinlik ve abiye modellerinin yer aldığı bir defile ile başladı.



Birçok gelinlik ve takı firmasının koleksiyonlarının bir araya geldiği defilede, Şebnem Schaefar, Hilal Uzun, Erjana Sandokova, Deniz Sarı, Tatyana Dandeş Gizem Gören, Tuba Sarıünal, Azize Berdiyava, Pınar Akbay, Sevinç Meşe manken olarak podyumda yer aldı.



Defilenin açılış konuşmasını yapan KİAŞ yönetim kurulu başkanı Nevzat Sudaş, indirimli ürünleri halka sunduklarını belirtti. Özellikle evlenmek isteyen çiftlerin Kuyumcukent AVM’ye uğramasını öneren Sudaş, “Çünkü burada gelinlik, takı gibi tüm ihtiyaçlarını aynı çatı altında bulabilirler. Hatta çiftlerimiz nikahlarını, düğünlerini bile burada gerçekleştirebilirler. İçeride Bahçelievler Belediyesi’nin bir nikah salonu ve düğünler için 3 ayrı salonumuz var. Festival boyunca yüzde 50’lilere varan indirimlerimiz olacak. Ayrıca 2 bin 500 liralık alışveriş yapanlara 1 çeyrek altın hediye edeceğiz” diye konuştu.



“BİR ÇOCUK DİZİSİNDE OYNAMAK İSTERİM”

Defilede yer alan mankenlerden Şebnem Schaefar, taşıdığı gelinliğin marjinalliğini çok beğendiğini ifade etti. Uzun süredir yurtdışında olan ünlü manken artık İstanbul’da çalışmalarına devam edeceğini belirterek, “Defile ve tanıtımların yanı sıra çocuklarla ilgili projelerde de sıkça yer alacağım. Çocuklar için bir masal uydurma atölyesi düzenliyorum bunun dışında televizyonda da çocuklarla ilgili projelerim olacak. Ayrıca organik bir kozmetik firmasının yüzü oldum ve bu vesileyle çocukları organik yaşama teşvik etmek için çalışmalar yapacağız. Organik oyun hamuru, parfüm gibi ürünler üretmek ve onlar için farklı atölyeler düzenlemek istiyoruz” diye konuştu. Çocuklarla ilgili projelere odaklanma sebebini “Hem onların dünyasından bir şeyler öğrenebiliyorsunuz hem de öğretici tarafta yer alabiliyorsunuz” şeklinde açıklayan Schaefar, bir çocuk dizisinde oynamak istediğini dile getirdi.



GELİNLİK MODELLERİNDE ESKİYE DÖNÜŞ

Bu senenin gelinlik modelleri hakkında bilgi veren defilenin koordinatörlerinden Merve Turut, “Bu sene daha çok vintage tarzlar hakim. Detaylarda ağırlıklı olarak kayık yakalar, eskiye dönük otantik taş işlemeler tercih ediliyor. Bu işlemelerin tamamını el işi olarak çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu. Özellikle evlenecek çiftlerin Kuyumcukent AVM’yi tercih edilebileceğini belirten Turut, “Çünkü zamanla yarış halindeyiz ve burada gelinlikle, kuyumculukla ilgili her şey mevcut. Bunun dışında fiyat ve çeşitlilik açısından oldukça kapsamlı bir yer” dedi.



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