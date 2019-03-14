Kutsi, kızıyla düet yaptı

BODRUM'da ilkokul yararına düzenlenen konserde ünlü şarkıcı Kutsi, kızı Ceylin ile düet yaptı.

Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu yararına okul aile birliği tarafından konser organize edildi. Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'ndeki konser, müzik öğretmeni Cem Cemal Uçaner yönetiminde düzenlendi. Ünlü şarkıcı Kutsi de gecede sahneye çıktı. Biletleri 20 TL'den satılan konser, müzik aletlerini yeni çalmayı öğrenen minik öğrencilerin performanslarıyla başladı. İzleyenlerden tam not alan öğrencilerin heyecanı dikkatlerden kaçmadı. Şarkıcı Kutsi, ilk olarak öğrencilerden ve okul öğretmenlerinden oluşan orkestrayla sahneye çıktı. Daha sonra okulun öğrencisi kızı Ceylin ile düet yapan Kutsi, salonu dolduranlar tarafından beğeniyle izlendi. Kutsi, "Benim için hatıralar çok önemli. Yine biriktirdiğim hatıralardan biri bu olacak. Çok heyecanlıyız kulis tarafında, bütün öğrenciler olarak. Ama o heyecan olmadan da bu güzellikler paylaşılmıyor. Bir kez daha söylüyorum, burada bulunan bütün öğrencilere sonsuz destek vereceğim" dedi.

Konserde, okula destek olan bazı velilere plaket verildi. Kutsi'ye okul öğrencilerinin deniz kenarlarından topladıkları tahta parçalarıyla yapılan tekne tablosu hediye edildi. Plaket ve hediyelerin ardından devam eden konserde türküler, şarkılar ve marşlar seslendirildi. Konser okul korosunun 'Tertemiz Dünya'yı seslendirmesiyle sona erdi.



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