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Kuaför Bilbay, Saç kıl çeşitlerini tablo yaptı

Kuaförlük alanında ve saçla ilgili dökülme, kırışma, kırılma gibi bir çok alanda araştırma yapıp sertifika alan Abdullah Bilbay şimdi de saç şekilleriyle ilgili ciddi bir araştırma gerçekleştirdi.

MAGAZİN 22.09.2021, 11:21 22.09.2021, 20:44
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Kuaför Bilbay, Saç kıl çeşitlerini tablo yaptı
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#kocamustafapaşa #AbdullahBilbay #kuaför
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