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Kraliçe adayları Kemer'de kampa girdi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması'na katılan kraliçe adayları Rixos Sungate Otel'de kampa girdi. Miss Aura International Güzellik Yarışması için kraliçe...

Kraliçe adayları Kemer'de kampa girdi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması'na katılan kraliçe adayları Rixos Sungate Otel'de kampa girdi.
Miss Aura International Güzellik Yarışması için kraliçe adayları Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'deki kamp için toplanmaya başladı. Yarışmaya katılacak 30 ülke güzelinden 23'ü otelde kampa girdi. Kampın ilk günü geleneksel kıyafetleriyle objektif karşısına geçen güzellerden özellikle Hindistan ve Uzakdoğu ülkeleri Çin, Tayland ve Japonya'nın adayları kıyafet ve güzellikleri ile ilgi çekti.
Antalya'da oturan ve Akdeniz Üniversitesi'nde iç mimarlık okuyan Berna Özbek (21), yarışmada Türkiye'yi temsil edecek. Türk güzeli Berna, 24 Mayıs'ta yapılacak finalde kraliçe tacını takmayı hedeflediğini söyledi.
Yarışmaya katılan güzeller final öncesi birçok aktiviteye katılacak. Antalya'nın en büyük eğlence temalı oteli The Land of Legends'a gidecek güzeller, ardından futbol maçı yapacak. Daha sonra yat turu ve at safari etkinliğine katılacak güzeller, su sporlarında birbiriyle yarışacak.
Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın organizatörü Adnan Şeker, "2006'dan beri devam eden yarışmamızın güzelleri kampa girdi. 24 Mayıs'ta finali yine Rixos Sungate Otel'de yapılacak. 30 ülke güzeli katılıyor. Şu an 23 ülke güzeli geldi. Diğerleri de yolda. Ülke tanıtımına önemli rol kattığını düşünüyorum. Çünkü bu 30 ülkenin kendi ülkelerinde yarışmaları oluyor. Orada seçilenler buraya katılıyor. Oradaki basın mensupları ve sosyal medya iki hafta boyunca Miss Aura International, Kemer, Antalya, Türkiye diye sürekli yayında kalacak" dedi.
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