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Koronavirüs Model Daria Kyryliuk'e de bulaştı
İzmir'de bir eğlence mekanında güvenlik görevlilerince darbedildiği iddiasıyla gündeme gelen Ukraynalı model Daria Kyryliuk, sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını duyurdu.
MAGAZİN 19.09.2020, 16:58 Murat Aydın
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İzmir'de bir eğlence mekanında güvenlik görevlilerince darbedildiği iddiasıyla gündeme gelen Ukraynalı model Daria Kyryliuk, sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını duyurdu.
Ukraynalı model Daria Kyryliuk ile erkek arkadaşı Baran Güneş, daha önce İzmir’in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında güvenlik görevlilerince darbedildiğini iddia etmişti.
Dyryliuk, yüzünün kanlar içinde göründüğü fotoğrafını paylaşmasının ardından Türkiye gündemine yerleşmişti.
“HİÇBİR BELİRTİ YOKTU”
Ukrayna’ya dönen model Daria Kyryliuk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda corona virüsüne yakalandığını şu sözlerle açıkladı:
- İki hafta boyunca İstanbul’da bir otelin izole katında durduk. İnsanlarla temas kurmadık, tek kullanımlık kaplarda kapının altından yiyeceklerimizi aldık.
- Çok şanslıydım çünkü hiçbir belirtim yoktu. Kokuları ayırt edebiliyordum, kendimi normal hissettim ve maksimum sıcaklık 37’ydi.
- Neyse ki, her şey iyi bitti ve zaten Kiev’de evdeyim.
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