Koray Avcı, Bursa'da hayranlarını coşturdu

BURSA'da sahneye çıkan sanatçı Koray Avcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Farklı olan dinleyicilerin konserde birlikte eğlendiğini söyleyen Avcı, "Yıllarca okulda okurken andımızda ismini sayıkladığımız, İstiklal Marşı kadar ezberimizde kalan, Gençliğe Hitabe kadar kıymetli olan memleketim, bayrağım, Atatürk’üm, başka bir şey söylemeye gerek yok" dedi.Kendine has tarzı ve yorumlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı Koray Avcı, Bursa Jolly Joker sahnesinde hayranlarıyla buluştu. ‘Adaletin bu mu dünya’ şarkısıyla sevenlerini selamlayan Avcı, özellikle Aşık Mahzuni ve Aşık Veysel’in eserlerinin de yer aldığı pek çok şarkı ve türküyü hayranları için söyledi. Hareketli şarkılarıyla mekanı dolduran dinleyicilerini coşturan ve ekip arkadaşlarıyla birlikte sahnede oynayan Koray Avcı, şarkı aralarında seyircilerle kurduğu diyaloglarla da Bursalıların gönüllerine dokundu.'MEMLEKETİM, BAYRAĞIM ATATÜRK'ÜM'Farklı düşüncelere sahip kişilerin konserde birlikte eğlendiklerini belirten Koray Avcı, "İnandığınız gibi olsun her şey, neye inanıyorsanız, öyle olsun her şey. Siyasi görüşünüz, aşkınız, hangi tarzları sevdiğiniz, müziğiniz, inancınız. Yıllarca okulda okurken andımızda ismini sayıkladığımız, İstiklal Marşı kadar ezberimizde kalan, Gençliğe Hitabe kadar kıymetli olan memleketim, bayrağım, Atatürk’üm, başka bir şey söylemeye gerek yok. Aynı düşünmeyebiliriz, farklı düşüncelere sahip olabiliriz, fark etmez ki. Buradan kendinizi görseniz, o kadar farklı ki herkes. Ama çok güzel bir şekilde beraber eğlenebiliyoruz" dedi.Bu sözleriyle mekandaki coşkuyu artıran Koray Avcı, sahnede kaldığı 2 saat boyunca hayranlarını unutulmaz bir gece yaşattı. Dinleyicilerinden birine mikrofon da uzatan Koray Avcı, ‘Leylim Ley’ adlı parçayı birlikte söyledi.

FOTOĞRAFLI