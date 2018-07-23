Köpek Irkları ve Köpek Bilimleri Yarışması'na bin 100 köpek katıldı

İSTANBUL, ()-KÖPEK Irkları ve Köpek Bilimleri (Kinoloji) Federasyonu'nun Silivri'de her yıl 20-21-22 Temmuz tarihlerinde düzenlediği uluslararası A Midsummer Night’s Dream Shows Yarışması'na bu yıl yurt içi ve yurt dışından bin 100 köpek katıldı.

Dünyaca ünlü Chihuahua yetiştiricisi Misty Meadow’s Kennel sahibi İtalyan hakem Francesco Cochetti bu organizasyon da büyük ilgi gördü. Ülkemizi temsil eden Chihuahua ırkı 3 sampiyon; Galleria Chio Jazz Man, Shah Arpilin Anna Karenina , Mufuni House Chihov Pc Diana isimli köpekler, İtalyan haken Cochetti tarafından çok beğenildi.

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