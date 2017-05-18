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Kırklareli'de Onur Ödülü 'Işkırlak' Zihni Göktay'a verildi

KIRKLARELİ, () - KIRKLARELİ Belediyesi'nin 27'incisin düzenlediği Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali'nin onur ödülü olan 'Işkırlak', bugün tiyatrocu Zihni Göktay'a verildi. Kırklareli Belediyesi tarafından geçen yıl verilmeye...

Kırklareli'de Onur Ödülü 'Işkırlak' Zihni Göktay'a verildi

KIRKLARELİ, () - KIRKLARELİ Belediyesi'nin 27'incisin düzenlediği Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali'nin onur ödülü olan 'Işkırlak', bugün tiyatrocu Zihni Göktay'a verildi.
Kırklareli Belediyesi tarafından geçen yıl verilmeye başlanan ve ilk sahibi Ali Poyrazoğlu olan Karagöz'ün şapkası 'Işkırlak', bu yıl düzenlenen tören ile usta tiyatrocu Zihni Göktay'a verildi. Sabahattin Ali Sokağı'nda düzenlenen törende Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 'Işkırlak'ı Göktay'a, Ali Poyrazoğlu ile birlikte takdim etti.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, konuşmasında şunları söyledi:
"Karagöz'ün ışkırlağı, Karagöz'ün başındaki şapkadır. Bildiğiniz gibi onu geçen sene Ali Poyrazoğlu sanatçı dostumuza sunduk. Artık ışkırlak geleneksel bir hal alıyor. Sevgili Ali Poyrazoğlu dostumuzun elinden bir sanatçımıza ulaştıracağız Karagöz'ün ışkırlağını. Yaşayan usta Zihni Göktay hocamıza. Kendisi duruşuyla, hayata bakışıyla, tiyatroya, sanata katkılarıyla gerçekten her türlü takdirin üstünde ve ötesinde bir sanatçımızdır. Kendisi ile iftihar ediyoruz. Kendilerine minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek istiyorum. Gerek sanat gerekse özel yaşamında kendisine başarılar diliyorum. Değerli dostlar, en güzel sanat yaşama sanatıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde kültür vardır. Kültürsüz kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuştur diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti Kırklareli'den tüm dünyaya haykırıyoruz."
Zihni Göktay da aldığı bu onur ödülü ile gurur duyduğunu belirterek "Sanata verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na teşekkür ediyor ve diğer başkanlara da örnek olmasını diliyorum" dedi. 

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