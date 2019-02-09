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Kerimcan Durmaz Uludağ'da gençleri eğlendirdi

Serkan AKKUŞ/BURSA,()-  KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da düzenlen TikTok Whitefest’te dün gece DJ Kerimcan Durmaz sahne aldı. Binlerce üniversiteli genç ile eğlenen Durmaz esprileriyle de eğlenmeye gelenleri güldürdü.  Kış...

Kerimcan Durmaz Uludağ'da gençleri eğlendirdi

Serkan AKKUŞ/BURSA,()-  KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da düzenlen TikTok Whitefest’te dün gece DJ Kerimcan Durmaz sahne aldı. Binlerce üniversiteli genç ile eğlenen Durmaz esprileriyle de eğlenmeye gelenleri güldürdü. 
Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ’da düzenlenen TikTok Whitefest’te dün gece Kerimcan Durmaz sahne aldı. Altıncı günün gecesinde Uludağ'da eksi yedi derecede konsere binlerce üniversiteli öğrenci gelerek alanı doldurdu. Kerimcan Durmaz bu arada yaptığı esprilerle de dinleyicileri güldürdü. Durmaz'ın, DJ kabinindeki dansları da zaman zaman alkış aldı.
Konsere gelen müzikseverler Durmaz'ın fotoğrafını da çekerek sosyal medyada paylaştı. Yaklaşık iki saat boyunca DJ kabininde kalan Durmaz, Tarkan'ın 'Yolla' şarkısı ile sevenlerine veda etti.

FOTOĞRAFLI

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