Kenan Doğulu, Uludağ konserinde hayranlarını coşturdu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da düzenlenen Winterfest 2017 etkinliği kapsamında konser veren Kenan Doğulu, yüzlerce üniversiteli gence, unutulmaz bir gece yaşattı.

'Beyaz cennet' Uludağ'da, Winterfest 2017 etkinlikleri dün gecede Kenan Doğulu konseri ile devam etti. Kenan Doğulu, Kardeşi DJ Ozan Doğulu’nun da katıldığı konserde, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Albümlerindeki şarkıları seslendiren Kenan Doğulu'yu, aralarında sanatçı Ece Seçkin'in de bulunduğu yüzlerce genç dinledi.

Gece geç saatlerde başlayan konserde hayranları,Doğulu'nun şarkılarına eşlik etti. Kenan Doğulu'nun dansları ve sahne şovu ile de büyük alkış aldı. Yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalan Doğulu, sabahın ilk ışıklarına kadar hayranlarını coşturdu.

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