Kenan Doğulu coşturdu

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), ()- TÜRK pop müziği şarkıcısı Kenan Doğulu, Muğla'nın Datça ilçesinde verdiği konserde hayranlarına güzel bir gece yaşattı.

Datça Amfi Tiyatro'da sahneye çıkan Kenan Doğulu, yeni albümüne adını verdiği 'Vay Be' isimli şarkısını ilk kez seslendirirken, büyük beğeni topladı. Sahneye, 'İlk Adımı Sen At' şarkısıyla çıkan Doğulu, 25 yıllık müzik hayatında büyük sükse yapan, 'Çakkıdı' ve 'Güzellerin İçinden' gibi çok beğenilen şarkıların yanı sıra 'Aşk ile Yap' ve 'Issız Ada' ile hayranlarını coşturdu. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Kenan Doğulu, eski ve yeni 34 şarkılık repertuvarıyla izleyicileri bir an olsun yerinde oturtmadı.

Datçalı müzikseverlerin gönlünü bir kez daha fetheden Kenan Doğulu, gecenin sonunda alkışlar üzerine ikinci kez sahneye geldi. 1993 yılında ilk albümüne adını veren 'Yaparım Bilirsin' ve Issız Ada'yı bir kez daha seslendiren Kenan Doğulu, ayakta alkışlandı.

