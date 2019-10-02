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Kemer'de konser veren Timati'ye sahnede kızı eşlik etti
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde konser veren ünlü Rus şarkıcı Timati'ye sahnede 5 yaşındaki kızı Alice eşlik etti. Rus şarkıcı Timati, Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de konser verdi. Timati'yi sahnede minik kızı...
MAGAZİN 02.10.2019, 12:02
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde konser veren ünlü Rus şarkıcı Timati'ye sahnede 5 yaşındaki kızı Alice eşlik etti.
Rus şarkıcı Timati, Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de konser verdi. Timati'yi sahnede minik kızı Alice yalnız bırakmadı. Sahnede sevilen şarkılarını söyleyen Timati'ye kızı Alice de danslarıyla eşlik etti. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Timati'nin konseri için otel müşterileri alanı tamamen doldururken, özellikle Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan ve Belarus'tan gelen turistler cep telefonlarıyla konserden görüntü ve fotoğraf çekti.
Rus şarkıcı Timati, Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de konser verdi. Timati'yi sahnede minik kızı Alice yalnız bırakmadı. Sahnede sevilen şarkılarını söyleyen Timati'ye kızı Alice de danslarıyla eşlik etti. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Timati'nin konseri için otel müşterileri alanı tamamen doldururken, özellikle Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan ve Belarus'tan gelen turistler cep telefonlarıyla konserden görüntü ve fotoğraf çekti.
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