İRAN asıllı Alman hiphop şarkıcısı Baby Brown, Antalya'nın Kemer ilçesinde konser verdi.'Oriental Poison' adlı şarkıyla adından söz ettiren hiphop şarkıcısı Baby Brown, Kemer merkezdeki Club Aura'da konser verdi. Konser öncesinde gece kulübünün go go dansçısı kızları gösteri sundu. Saat 02.00'de sahneye çıkan Baby Brown, kulüptekileri selamlayarak, popüler parçası 'Oriental Poison'u go go dansçıları eşliğinde seslendirdi.​Baby Brown yaklaşık 1 saatlik konseri sırasında dinleyicileriyle sohbet de etti.

FOTOĞRAFLI