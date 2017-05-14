Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Kemal Doğulu DJ kabininde

Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla), ()- ŞARKICI ve fotoğrafçı Kemal Doğulu, Bodrum'da DJ kabinine geçerek sevenlerini eğlendirdi. Bodrum Gümbet Barlar Sokağı'ndaki Moss Clup'ta sahneye çıkan ve DJ'lik yapan Kemal Doğulu sevenlerini coşturdu. Yoğun...

Kemal Doğulu DJ kabininde

Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla), ()- ŞARKICI ve fotoğrafçı Kemal Doğulu, Bodrum'da DJ kabinine geçerek sevenlerini eğlendirdi.
Bodrum Gümbet Barlar Sokağı'ndaki Moss Clup'ta sahneye çıkan ve DJ'lik yapan Kemal Doğulu sevenlerini coşturdu. Yoğun ilgi gören Doğulu, sahneye çıkmadan önce kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisini yoğun bir yaz sezonunun beklediğini belirten Doğulu, "Bodrum'da kendi sezonumu açıyorum. Bütün yaz boyunca çok yoğun çalışacağım" dedi. İşte Beni Stilim programında jüri üyesi olan ve sezon finali yapacaklarını belirten Doğulu, şöyle dedi:
"26 Mayıs'ta canlı yayın ile sezon finali yapıyoruz. Eylülde de yeni sezon ile devam ediyoruz. Yaz için bazı televizyon programları ile görüşmeler yapıyorum ama büyük ihtimal ile netleşince detayları vereceğim" dedi. Geçtiğimiz hafta kız kardeşi Asuman Doğulu'nun düğününde duygusal anlar yaşadığını belirten Doğulu, "Geçen hafta bu gün evlendirdik kız kardeşimi. Bütün aile biraz duygusaldık. Şimdi balayındalar, mutluluklar diliyorum onlara."

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246