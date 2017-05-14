Kemal Doğulu DJ kabininde

Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla), ()- ŞARKICI ve fotoğrafçı Kemal Doğulu, Bodrum'da DJ kabinine geçerek sevenlerini eğlendirdi.

Bodrum Gümbet Barlar Sokağı'ndaki Moss Clup'ta sahneye çıkan ve DJ'lik yapan Kemal Doğulu sevenlerini coşturdu. Yoğun ilgi gören Doğulu, sahneye çıkmadan önce kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisini yoğun bir yaz sezonunun beklediğini belirten Doğulu, "Bodrum'da kendi sezonumu açıyorum. Bütün yaz boyunca çok yoğun çalışacağım" dedi. İşte Beni Stilim programında jüri üyesi olan ve sezon finali yapacaklarını belirten Doğulu, şöyle dedi:

"26 Mayıs'ta canlı yayın ile sezon finali yapıyoruz. Eylülde de yeni sezon ile devam ediyoruz. Yaz için bazı televizyon programları ile görüşmeler yapıyorum ama büyük ihtimal ile netleşince detayları vereceğim" dedi. Geçtiğimiz hafta kız kardeşi Asuman Doğulu'nun düğününde duygusal anlar yaşadığını belirten Doğulu, "Geçen hafta bu gün evlendirdik kız kardeşimi. Bütün aile biraz duygusaldık. Şimdi balayındalar, mutluluklar diliyorum onlara."

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