Kadir ve Zeynep’in itiraflar akşamı!

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 13. bölüm tanıtımı yayınlandı.Kadir ve Zeynep’in karşılıklı duygusal itiraflarının damga vurduğu tanıtımda; Kadir ve Kerem’in dertleştikleri, efkar dağıtıkları gecede, aynı mekana ansızın Zeynep ve Cemre de geliyor. Birbirlerine olan kırgınlıklarından, kızgınlıklarından ötürü erkekler ayrı, kızlar ayrı masalara oturuyor ve aralarında soğuk rüzgarlar esiyor. Kadir’in Kerem’le konuşurken, kendisiyle ilgili sevgi dolu itiraflarına kulak misafiri olan Zeynep de, Kadir’e yıllardır kalbinde tuttuklarını itiraf ediyor. Kadir ile Zeynep arasında bundan sonra neler yaşanacak, büyük aşkları yeniden alevlenecek mi? soruları ise merak konusu oluyor.Çarpışma’nın 12. Bölümünde neler olmuştu?Çarpışma’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 12. bölümünde; Veli, Zeynep’e Cansız’ın Kadir’in babası olduğu bilgisini verdi. Zeynep’in Kadir’e annesini vermesi teklifini de, kendisi hakkındaki şikayetlerini geri çekmesi ve Kadir’den vazgeçmesi şartı ile kabul etti. Kadir, Gürcü’ye ulaştı ve ona parasını çalanın Veli olduğunu söyledi. Gürcü, Veli’yi buldu ve onu Kadir’e teslim etti. Kadir, yaptıklarının hesabını sormak ve Cansız’ın yerini öğrenmek için Veli’yi ilk etapta polise teslim etmedi. Veli’yi Kadir’in elinden, daha sonra halen Veli’ye çalıştığı anlaşılan Adem aldı. Bu sırada Kadir, Veli’den kendisi ve annesi hakkında öğrendikleriyle bir kez daha duygusal bir yıkım yaşadı. Kadir, Veli’nin hapse gireceğini düşünürken, Zeynep şikayetlerini geri çektiği için kısa süre içinde serbest kalacağını öğrenince şoke oldu. Öfkeyle eve gelen Kadir, Zeynep’in şikayetini annesini bulması için çektiğini söylemesine rağmen, sözleriyle onu incitti. Veli, Kadir onu emniyete getirdikten kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Zeynep şikayetini çektiği için serbest kalan Veli, Zeynep’e verdiği sözü tuttu ve Asiye’nin adresini Kadir’e verdi. Kadir, annesi Asiye’nin evini buldu. Anne – oğul yıllar sonra ilk kez karşı karşıya geldi. Asiye, Kadir’i karşısında görünce gözlerinden yaş, dudaklarından ise ‘oğlum’ sözü döküldü.Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.