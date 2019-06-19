Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Jason Derulo, Antalya'da konser verecek

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 'Regnum Live in Concert' etkinliğinde ABD'li şarkıcı Jason Derulo, 10 Temmuz'da konser verecek. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de, 'Regnum...

Jason Derulo, Antalya'da konser verecek

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 'Regnum Live in Concert' etkinliğinde ABD'li şarkıcı Jason Derulo, 10 Temmuz'da konser verecek.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de, 'Regnum Live in Concert' etkinliği kapsamında, ABD'li şarkıcı Jason Derulo, 10 Temmuz akşamı sahneye çıkacak. Derulo, 2009 yazının hit şarkısı 'Whatcha Say', video paylaşım sitelerinde tıklanma rekorları kıran 'Swalla' ve Rap müziğin ünlü ismi Snoop Dogg'la seslendirdiği 'Wiggle' başta olmak üzere tüm hit parçalarını söyleyecek. Global müzik paylaşım sitelerinde şarkıları ve video klipleri en çok tıklanan isimler arasında yer alan Jason Derulo, tüm şarkılarını Türkiye'de sevenleriyle birlikte seslendirecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328