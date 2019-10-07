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İzmir'de Duman coşkusu
TÜRK rock müziğinin sevilen gruplarından Duman, İzmir'de hayranlarıyla buluştu. Vokalistliğini Kaan Tangöze’nin yaptığı Duman grubu, İzmir açık hava konserleri kapsamında Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Grup sahnede...
MAGAZİN 07.10.2019, 16:02
TÜRK rock müziğinin sevilen gruplarından Duman, İzmir'de hayranlarıyla buluştu.
Vokalistliğini Kaan Tangöze’nin yaptığı Duman grubu, İzmir açık hava konserleri kapsamında Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Grup sahnede unutulmaz şarkılarını İzmirliler ile birlikte seslendirdi. Kişi başı 83,25 TL'den satışa sunulan konser biletlerinin tamamı satıldı.
Vokalistliğini Kaan Tangöze’nin yaptığı Duman grubu, İzmir açık hava konserleri kapsamında Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Grup sahnede unutulmaz şarkılarını İzmirliler ile birlikte seslendirdi. Kişi başı 83,25 TL'den satışa sunulan konser biletlerinin tamamı satıldı.
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