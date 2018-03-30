Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....

İzel'in oynadığı filmin çekimi tamamlandı

TÜRK Pop Müziği'nin sevilen ismi İzel Çeliköz, İzmir'in Dikili ilçesinin kırsal İslamlar Mahallesi'nde çekilen 'İyi ki Doğdun Abla' adlı filmde rol aldı. Yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini Onur Öğden'in yaptığı...

İzel'in oynadığı filmin çekimi tamamlandı
TÜRK Pop Müziği'nin sevilen ismi İzel Çeliköz, İzmir'in Dikili ilçesinin kırsal İslamlar Mahallesi'nde çekilen 'İyi ki Doğdun Abla' adlı filmde rol aldı.
Yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini Onur Öğden'in yaptığı 'İyi ki Doğdun Abla' adlı film, 4 Mayıs Cuma Günü gösterime girecek. İzel Çeliköz, Esin Civangil, Metin Keçeci, Dilara Büyükbayraktar, Enis Boztepe, Ayhan Işık, Ata Ekşioğlu gibi isimlerin yer aldığı filmle ilgili konuşan Öğden, "İlklerin filmi diyebiliriz. Benim ilk uzun metraj sinema filmim. İzel'in ilk oyunculuğu, Esin Civangil ve Metin Keçeci'nin komedi dışında ilk dram filmi. Çok güzel bir yerde ve çok iyi bir atmosferde çekimlerini gerçekleştirdik. Çok heyecanlıyız. Çok emek verdik ve umarım meyvesini toplar, Türk sinemasına katkı yaparız. Herkesi bekliyoruz" dedi.
BKM oyuncularından ünlü komedyen Metin Keçeci ise ilk defa bir drama filminde oynadı. Filmin kostümlerini ise ünlü modacı Sıddık Süren hazırladı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314