Işın Karaca: Herkes kendini kraliçe ilan ediyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - ŞARKICI Işın Karaca, dijital müzik platformlarında şarkıların “tıklanma” sayısının umurunda olmadığını belirterek, “Ne kadar sahne yapıyorsun, ne kadar talep alıyorsun, gerçek başarını bu gösterir. Ben o tıklanma kavgalarının içinde olmak istemiyorum. Herkes kendini kraliçe ya da birinci ilan ediyor. Ben sadece işime bakarım” dedi.

Yeni albümü “Eyvallah” bu ay başında yayınlanan Işın Karaca, Radyo D’nin canlı yayınında “Sarı Şeker Sema”nın sorularını yanıtladı. 2017 yılında çok sayıda şarkı ürettiğini ifade eden Karaca, “Kendi şirketim olduğu için çok özgürüm ve bu yüzden çok mutluyum. Yeni yılda kardeşim Serdar'a albüm yapacağım. Yeni isimlere fırsat vermek istiyorum” dedi.

“HERKES KENDİNİ KRALİÇE İLAN EDİYOR”

Dijital müzik platformlarında şarkıların tıklanma sayısının umurunda olmadığını vurgulayan Işın Karaca, şunları söyledi:

“Şarkının tıklanması ya da çok indirilmesi umurumda değil. İnsanların bunu çok büyük bir başarı gibi göstermesine anlam veremiyorum. Çok tıklanmak sana iş olarak dönüyor mu ona bakacaksın. Yılda ne kadar konser veriyorsun esas önemli olan budur. Çünkü Youtube’tan gelecek tıklanma meblağları çok ufak. Biz sahneden para kazanıyoruz. Ne kadar sahne yapıyorsun, ne kadar talep alıyorsun, gerçek başarını bu gösterir. Ben o tıklanma kavgalarının içinde olmak istemiyorum. Herkes kendini kraliçe ya da birinci ilan ediyor. Ben sadece işime bakarım.”

“BU SAATTEN SONRA HUZURDAN BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUM”

Geçtiğimiz yıl Tuğrul Odabaş ile evlenen şarkıcı, "Ben yuvamda huzur istiyorum. Eve geldiğimde başımı omzuna yaslayacağım bir kocam olması benim için en büyük zenginlik. Tuğrul'un Mia ile de arası çok iyi. Bu beni çok mutlu ediyor. Mia'yı sabah okula hazırlıyor, saçlarını bile Tuğrul yapıyor, gönderiyor. Her şey huzurdur benim için. Bu saatten sonra huzurdan başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.

“İLK İKİ ALBÜMÜMDE YILLAR SONRA HATIRLANACAK ŞARKILAR YAPTIM”

İlk iki albümünde yıllar sonra hatırlanacak şarkılar yaptığını ifade eden Işın Karaca, “Benden hala ‘Tutunamadım’ ve ‘Yetinmeyi bilir misin’ şarkılarımı istiyorlar. Arada ‘Çakma’ şarkımdaki gibi pop şarkılar yapmam gerekiyor ama bu tarz şarkıları zor yapıyorum, pek tarzım değil. ‘Bize de bu yakışır’ şarkım pozitif bir şarkı olduğu için çok seviyorum, atar gider nereye kadar? Hayata pozitif bakmak gerekir” şeklinde konuştu.

AİLESİYLE BİRLİKTE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

“Bize de Bu Yakışır” şarkısının klibinde ailesi ile kamera karşısına geçen Işın Karaca, “Klipte dört kuşak ailemle beraber oynadık. Annem ve anneannem kanser atlattılar, dedem Alzheimer hastası, doktorundan izin alarak klibi çektik, o da çok mutlu oldu. Çocuklarım büyüdüğünde onlara güzel bir hatıra kalsın istedim. Benim için ailem her şeyden önemli" diye konuştu.

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