İrem Derici: Herkes kafayı yedi

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde sahneye çıkan şarkıcı İrem Derici, "Memleketçe çok manyak günlerden geçiyoruz. Herkes farkında, herkes kafayı yedi. Aklıselim insan kalmadı" dedi.



Şarkıcı İrem Derici, Kemer İlçesi'nde bir gece kulübünde konser verdi. Şarkıcının hayranları konserden saatler önce gece kulübün önünde sıraya girerek kapıların açılmasını bekledi. Yerli tatilcilerin yanı sıra yabancıların da ilgi gösterdiği konser, DJ Arda'nın çaldığı parçalar ve go go dansçılarının şovlarıyla başladı. Saat 02.00'de sahneye çıkan İrem Derici, yaklaşık bir saat sahnede kaldı. Sevilen şarkılarını söyleyen şarkıcıya izleyenler de eşlik etti.



Şarkı aralarında sohbet eden İrem Derici, izleyenlerin bayramını kutladı. Hayranlarına, "Bütün dualarınız kabul olsun" diyen Derici, "Memleketçe çok manyak günlerden geçiyoruz. Herkes farkında, herkes kafayı yedi. Sırf memleketçe değil, ülkece. Aklı selim insan kalmadı. Bayram bize uğurlu gelsin. Önce sevdiklerimize sonra da akıl sağlığımıza mukayyet olacağımız günler bizi bekliyor efendim" dedi.