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Inna: İkinci evimde olmaktan mutluyum

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan Rumen şarkıcı Inna, "İkinci evimde olmaktan mutluyum" dedi. Daha önce 80'li ve 90'lı yılların ünlü grupları Bony M ve Ace of Base gibi dünyaca ünlü grupların konser verdiği Kemer'e bağlı...

Inna: İkinci evimde olmaktan mutluyum
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan Rumen şarkıcı Inna, "İkinci evimde olmaktan mutluyum" dedi.
Daha önce 80'li ve 90'lı yılların ünlü grupları Bony M ve Ace of Base gibi dünyaca ünlü grupların konser verdiği Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de bu kez Rumen ünlü şarkıcı Inna sahneye çıktı. Konser öncesi şovlar ve DJ performansıyla eğlenen turistler saat 22.30'da sahneye çıkan Inna ile eğlenceye devam etti. Rumen şarkıcının sahneye çıkmasıyla telefonlarıyla fotoğraf ve video çekmeye başlayan turistler şarkılara da eşlik etti.
Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Inna, her konserinde olduğu gibi 'Seni seviyorum', 'Teşekkürler' gibi Türkçe kelimeler de kullandı. Rumen şarkıcı ayrıca konser arasında "İkinci evimde olmaktan çok mutluyum" dedi. Inna konserinde Ajda Pekkan'ın seslendirdiği 'Yaz yaz yaz' adlı parçasını da düzgün bir Türkçe ile sevenlerine seslendirirken, konser alanında bulunan yerli turistlerden büyük alkış aldı.

FOTOĞRAFLI

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