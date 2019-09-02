İndirim Festivali’ne yoğun ilgi

GEÇTİĞİMİZ hafta sonu düzenlenen ve Banu Alkan, Pınar Dilşeker ve Gizem Hatipoğlu gibi ünlü isimlerin katıldığı İndirim Festivali yoğun ilgi gördü.

Venezia Mega Outlet’te Zyfest işbirliği ile düzenlenen İndirim Festivali’nde, ziyaretçilere özel indirimler sunarken sosyal medya fenomenlerinin düzenlediği atölyelerle aileler ve çocuklar keyifli dakikalar geçirdi. Festivale katılan ünlü isimler ilgi odağı olurken, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

ÜNLÜLER DE ALIŞVERİŞ YAPTI

İndirim Festivali’ne katılan ünlü isimler arasında Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan da yer aldı. Banu Alkan, alışveriş yaparken sevenleriyle de fotoğraf çektirdi. Türk fantezi müziğinin usta ismi Pınar Dilşeker de festivali renklendiren isimler arasındaydı. Sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdikleri paylaşımlarla milyonlarca takipçisi bulunan Gizem Hatipoğlu ve Gözde Akyıldız gibi birçok isim de takipçileri ile buluştu.

ÇOCUKLARA ÖZEL AKTİVİTELER

Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda çocuklar için birbirinden güzel etkinlikler yapıldı. Sosyal medya fenomenleri Fundafashion sosyal medya hesabı çocuklar için bileklik yapma atölyesi, İngilizce öğretmeni olan masalveannesi hesabı İngilizce oyun atölyesi, hemsirannem hesabı ilk yardım eğitimi, balyanagınhikayesi hesabı tohum ekim atölyesi düzenledi. Seda Çelik Ataç’ın gerçekleştirdiği organik beslenme söyleşisi ile çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi.