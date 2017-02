İlk fuar heyecanı yaşadılar

İSTANBUL () - MİLLİ takımın ve Başakşehir'in başarılı futbolcusu Emre Belözoğlu’nun tasarımcı kız kardeşi Bihter Belözoğlu ve ortağı Merve Yılmaz, ‘’Dresslove’’ markasını İzmir'de gerçekleşen İf Wedding 2017 Gelinlik Damatlık ve Abiye Fuarı’nda görücüye çıkardı.

İzmir Fuarına katılma heyecanını yaşayan iki genç tasarımcının ürünleri fuar katılımcılarından tam not aldı. İlk kez bir fuarda boy gösteren Belözoğlu ile Yılmaz, objektiflere yakın arkadaşları olan Milli takım teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın en çok tercih ettiği abiye kıyafetle poz verdiler. Ortadoğu, Avrupa ve Türkiye’den gelen seçkin mağaza ve butik sahipleri tarafından tam not alan firma, 300’ü aşkın yeni ürününü müşterisiyle buluşturan ve Dresslove markasıyla kısa sürede büyük adımlar atan genç tasarımcılar, Türkiye’de İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Sakarya ve Konya’daki mağazalarının dışında Ortadoğu’da Lübnan ve Avrupa’da; Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika satış noktaları ile toplam 100’e yakın satış noktasına ulaşan firma fuardaki çıkışının ardından tekstil sektörüne de can vereceğinin sinyallerini verdiler.

(FOTOĞRAFLI)