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İdo Tatlıses Antalya'da hayranlarıyla buluştu

ANTALYA, () - TÜRKÜCÜ İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, Antalya'da hayranlarıyla buluştu. Antalya'da bir plaj işletmesinde mini konser veren İdo Tatlıses, tatilcilere eğlenceli anlar yaşattı. Estetikli burnu ve sevgilisiyle ilişkileriyle...

İdo Tatlıses Antalya'da hayranlarıyla buluştu

ANTALYA, () - TÜRKÜCÜ İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, Antalya'da hayranlarıyla buluştu.
Antalya'da bir plaj işletmesinde mini konser veren İdo Tatlıses, tatilcilere eğlenceli anlar yaşattı. Estetikli burnu ve sevgilisiyle ilişkileriyle gündemde yer alan İdo Tatlıses, babasının şarkılarına repertuarında yer vermedi. İdo Tatlıses, popüler şarkılardaki performansıyla, kendisini dinlemeye gelenleri hayran bıraktı. Tatilcilerin güzel dakikalar geçirmesi için sahneye çıktığını belirten İdo Tatlıses, 2 saat boyunca programını sürdürdü.

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