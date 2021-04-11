İbrahim Tatlıses'ten 11 yıl sonra 'Gelmesin' sürprizi

Uzun zamandır müzik dünyasından uzak kalan İbrahim Tatlıses, sürpriz bir şarkıyla sessizliğini bozuyor. 11 yıl aradan sonra stüdyoya giren Tatlıses, ‘Gelmesin’ single’ı ile müzikseverlerle buluşuyor.



Kısa süre önce ‘İbo Show’ ile ekranlara dönen imparator, yeni şarkısıyla da sevenlerine ikinci bir hediye veriyor. Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 16 Nisan’da yayınlanacak olan şarkının sözü ve müziği Sema Nur Kaplan, aranjesi ise Ceyhun Çelikten imzası taşıyor.



Geçtiğimiz akşam ilk kez İbo Show’da yayınlanan ‘Gelmesin’ şarkısının tanıtımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Müzikseverleri heyecanlandıran şarkı ‘Efsane geri döndü’ yorumlarını beraberinde getirdi.