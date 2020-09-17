‘İBO SHOW’ yıllar sonra geri dönüyor

Ekranların efsane programı İbo Show geri dönüyor. Uzun zamandır müzik dünyasından uzak kalan İbrahim Tatlıses ‘İbo Show’ ile sessizliğine son veriyor. 9 yıl aradan sonra ‘kaldığı yerden devam’ diyen Tatlıses, yenilenen formatıyla sevenlerinin özlemini dindirmeye geliyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği ve her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlanacağı programda, tam anlamıyla nostalji rüzgarı yaşanacak. Sürprizlerin de eksik olmayacağı ‘İbo Show’, yenilenen formatı ve çok özel bölümleriyle yakında Star’da...

“STARLAR STAR’DADIR!”

Sözleşmesini imzalamak için kanala giden ünlü sanatçı, İbo Show’un tekrar başlamasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Star’ın onun için ilk göz ağrısı olduğunu söyleyen İbrahim Tatlıses, “Starlar Star’dadır” dedi.