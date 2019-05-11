Hayırlı sinema filmi!...

İspanyol sinemasına ait olan “Şampiyonlar” isimli sinema filmi, Türkiy’ de gösterime girdi. 2018 yılında Goya ödülüne layık görülen sinema filmi İspanyada 3.5 milyon gişe yapma başarısını gösterdi.



Türkiye’deki gişe gelirinin %80’i İstanbul Zihinsel Engelliler Eğitim ve Dayanışma Vakfına (İZEV) bırakılacağı duyulunca sanat camiasından da bir çok isim filme destek verdi.



Ünlü pop sanatçısı Tuğba Hatun, onurla filmin başarısı için çalışacağını ifade ederken “Bu filmin en büyük başarı sebebi gerçekçi olması ve filmde oynayan karakterlerin her biri gerçek yaşamdaki engelliler. Yani Cast içinde baş roldeki kadın ve erkek oyuncu haricinde tanınmış bir sinema yüzü olmamasına rağmen; senaryosundaki gerçekçilik ve samimi olması sebebiyle ilgisi yüksek ve beğenisi bol bir film olduğunu düşünüyorum. Bu filmle sadece engellilere yardımcı olmayacaksınız çok farklı ve özel bir film izleyeceksiniz” dedi.



Türkiye’de Engelliler için yapılacak her çalışmada sesi yada oyunculuğuyla gönülden katılacağını da sözlerine ekleyen Tuğba Hatun, ülkemizde yeterli destek sağlanamamasının sebebini de “Şampiyonlar” filmi gibi ciddi işler yapılmaması olduğu vurgusunu yaptı.