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Haluk Levent, konserinde domates kralı seçildi

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Tarım ve Seracılık Festivali'nin finalinde sahneye çıkan şarkıcı Haluk Levent, domates kralı seçildi. Haluk Levent, "Muazzam bir magazin oyununa geliyorum. Yarın gazetelerde manşet şu; 'Domates güzeli.' Başkanım...

Haluk Levent, konserinde domates kralı seçildi
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Tarım ve Seracılık Festivali'nin finalinde sahneye çıkan şarkıcı Haluk Levent, domates kralı seçildi. Haluk Levent, "Muazzam bir magazin oyununa geliyorum. Yarın gazetelerde manşet şu; 'Domates güzeli.' Başkanım gözünün yağını yiyeyim" diye domatesten yapılma kuşağı takmak istemedi. Ancak Haluk Levent hem başkan, hem de halkın ısrarını geri çeviremedi.
Kumluca'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali'nin final konserinde şarkıcı Haluk Levent sahneye çıktı. Karatepe Stadı'ndaki konseri çok sayıda vatandaş izledi. Konserde Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, vatandaşlar tarafından 'domates kralı' seçildiğini belirterek, Haluk Levent'e domateslerle hazırlanmış bir kuşak vermek istedi. Önce bunu kabul etmeyen Haluk Levent, "Arkadaşlar burada muazzam bir magazin oyununa geliyorum. Bakın bunu yapacaklar ve yarın gazetelerde manşet şu; 'Domates güzeli.' Başkanım gözünün yağını yiyeyim. Ben bunu alayım" dedi.
'BEN DOMATES KRALI OLDUM'
Başkan Mustafa Köleoğlu'nun "Domates güzeli değil, domates kralı seçileceksiniz" diyerek ikna etmeye çalıştığı Haluk Levent, seyircinin de tezahüratına daha fazla dayanamadı. Haluk Levent, "Arkadaşlar bildiğiniz gibi domates kraliçesi vardı. Ben domates kralı oldum" dedi. Başkan Mustafa Köleoğlu da bunun üzerine "Kumluca halkının bana verdiği yetkiye dayanarak sizi domates kralı ilan ediyorum" diyerek şarkıcı Levent'e domatesten yapılan kuşağı taktı.
'YARINKİ GAZETE MANŞETLERİNİ GÖREBİLİYORUM'
Haluk Levent, "Burada bir tuzak var. Bu tuzağa sayenizde düştüm. Madem siz istediniz, arkadaşlar burada gördüğünüz tüm domatesleri alın. Götürelim. Bunlar istedi. Yarınki gazete manşetlerini görebiliyorum. Ben bittim. Bugünkü son konserime hep beraber hoş geldiniz. Bittim ben" diye konuştu.
Daha sonra Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi. Bir ara sahneden inen Haluk Levent, hayranlarıyla selfie çekti, engelli hayranlarıyla da yakından ilgilendi.
Tarım ve Seracılık Festivali'nin finalinde geceye katkıda bulunan firma sahiplerine plaket verilirken, havai fişek gösterisi de yapıldı.

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