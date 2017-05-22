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Halil Sezai, Silifkeliler'e 'İsyan' dedirtti

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), () - MERSİN'in Silifke İlçesi'nde düzenlenen 44'üncü Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali kapsamında konser veren Halil Sezai, 'İsyan' şarkısını binlerce hayranıyla birlikte söyledi. Festivali 2’nci...

Halil Sezai, Silifkeliler'e 'İsyan' dedirtti

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), () - MERSİN'in Silifke İlçesi'nde düzenlenen 44'üncü Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali kapsamında konser veren Halil Sezai, 'İsyan' şarkısını binlerce hayranıyla birlikte söyledi.
Festivali 2’nci gününde Halil Sezai sahneye çıktı. Sanatçı, sahneye çıkmadan önce kendisine ikram edilen Silifke yoğurdunun tadına baktı. Daha sonra birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Halil Sezai, alanı dolduranlarla birlikte, 'İsyan' adlı şarkısını söyledi. Silifke'de konser vermekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Halil Sezai, "Böylesine havası, suyu ve insanı güzel Silifke'de konser vermekten çok büyük keyif aldım. Şahsımı ve ekibimi sizlerle buluşturan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Halil Sezai, Silifkeliler'e müzik dolu bir gece yaşatarak, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.
Konser sonunda sanatçıya günün anısına çiçek ve plaket veren Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Turgut, "Siz değerli sanatçılarımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz. İyi ki sizler gibi sanatçılar var. Başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

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