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Hakan Altun, Bursalıları coşturdu
BURSA’da konser veren Hakan Altun, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Arabesk müzik şarkıcısı Hakan Altun, önceki gece Bursa’da hayranlarıyla buluştu. 'Bir Telefon' adlı klasikleşen şarkısıyla dinleyenlerini selamlayan Altun,...
MAGAZİN 23.12.2019, 10:51
BURSA’da konser veren Hakan Altun, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Arabesk müzik şarkıcısı Hakan Altun, önceki gece Bursa’da hayranlarıyla buluştu. 'Bir Telefon' adlı klasikleşen şarkısıyla dinleyenlerini selamlayan Altun, 2,5 saat sahnede kaldı. Mekanı tamamen dolduran yaklaşık 1500 kişiye birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Altun, konserin son bölümlerine doğru enerjiyi artırdı. Hareketli şarkılarda kendinden geçen Altun, solisti Funda Gürses ile birlikte sahnede halay çekti.
Arabesk müzik şarkıcısı Hakan Altun, önceki gece Bursa’da hayranlarıyla buluştu. 'Bir Telefon' adlı klasikleşen şarkısıyla dinleyenlerini selamlayan Altun, 2,5 saat sahnede kaldı. Mekanı tamamen dolduran yaklaşık 1500 kişiye birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Altun, konserin son bölümlerine doğru enerjiyi artırdı. Hareketli şarkılarda kendinden geçen Altun, solisti Funda Gürses ile birlikte sahnede halay çekti.
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