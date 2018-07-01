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Hadise'den kadın hayranlarına tavsiye: Kendinizi ezdirmeyin

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde sahneye çıkan Hadise, şarkıları ve dansıyla sevenlerini coşturdu. Sahnede kadın izleyicilerine tavsiyede bulunan Hadise, "Yapmak istediğiniz ne varsa yapın. Hiç kimseye kendinizi ezdirmeyin" dedi. Kaş Belediyesi...

Hadise'den kadın hayranlarına tavsiye: Kendinizi ezdirmeyin
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde sahneye çıkan Hadise, şarkıları ve dansıyla sevenlerini coşturdu. Sahnede kadın izleyicilerine tavsiyede bulunan Hadise, "Yapmak istediğiniz ne varsa yapın. Hiç kimseye kendinizi ezdirmeyin" dedi.
Kaş Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde Hadise sahneye çıktı. Yat Limanı'ndaki konsere, ilçede tatil yapan yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 1,5 saat şarkılarını seslendiren Hadise, dansıyla da izleyicilerine keyifli dakikalar yaşattı. Sıcak havaya karşı Hadise'nin sahne önüne kurulan vantilatörlerle önlem aldığı gözlendi.
Sahneden izleyicilerine seslenen Hadise, şarkılarıyla her zaman kadınlara güç vermeye çabaladığını anlattı. Kadın izleyicilerine güçlü olma konusunda örnek olmak istediğini vurgulayan Hadise, "Sizi de çekemeyenler olacak, rakipleriniz olacak. Bana annem hep, 'Kızım sen sus, sus. Çünkü sen kendini biliyorsun. Susmayı öğren, nereden geldiğini unutma. Nasıl terbiye gördüğünü unutma. Bırak insanlar konuşsun, sana laf soksun, ama sen sus. Sen işini yap' dedi. Ben bugüne kadar bu çizgimi annemden dolayı hiç bozmadım" diye konuştu.
'KADINA, ASKERLERİMİZE ŞİDDETE SIFIR TOLERANS'
Kadın izleyicilerine tavsiyede bulunan Hadise, "Hayatınızda yapmak istediğiniz ne varsa yapın. Hiç kimseye kendinizi ezdirmeyin. Okulunuzu okuyun, hayatın tadını çıkarın. Kadına şiddete, hayvanlarımıza şiddete, askerlerimize şiddete sıfır tolerans" diyerek, sözlerini tamamladı.
Konser sonunda Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, sanatçıya plaket ve çiçek verdi.

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