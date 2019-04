Güzeller geleneksel kıyafetlerle poz verdi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Global Model of The World Güzellik Yarışması'nın finalistleri, ülkelerinin geleneksel kıyafetleriyle objektif karşısına geçti.

Kemer'de düzenlenen Global Model of The World Güzellik Yarışması'na katılan güzeller kamp yaptıkları otelde ülkelerine özgü geleneksel kıyafetler ile poz verdi. Geleneksel kıyafetleriyle rengarenk görüntüler oluşturan güzeller ile turistler de bol bol fotoğraf çektirdi.

Modellik ajansı sahibi eski Rus model Yulia Pavlikova, "Global Model of The World Güzellik Yarışması'na 13 ülkeden güzeller katılıyor. 2 Mayıs'ta final yapacağız" dedi.

