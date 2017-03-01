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Gupse Özay'ın acı günü

ÜNLÜ oyuncu Gupse Özay'ın amcası, çevre davalarıyla tanınan Avukat Senih Özay'ın kardeşi Mehmet Haşim Özay, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İzmir'de, açtığı çevre davaları ile tanınan Avukat Senih Özay'ın üç kardeşinden...

Gupse Özay'ın acı günü
ÜNLÜ oyuncu Gupse Özay'ın amcası, çevre davalarıyla tanınan Avukat Senih Özay'ın kardeşi Mehmet Haşim Özay, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
İzmir'de, açtığı çevre davaları ile tanınan Avukat Senih Özay'ın üç kardeşinden biri olan  fotoğraf tutkunu Mehmet Haşim Özay, bu sabah kalp krizi sonucu vefat etti. Senarist, oyuncu, yönetmen ve yapımcı Gupse Özay'ın da amcası olan Mehmet Haşim Özay'ın ani ölümü, ailesi ve sevenlerinde büyük üzüntü yarattı. Senih Özay'ın kızı Gupse Özay da sosyal medya hesabından "Canım amcam benim" yazarak birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
Evli ve iki çocuk babası Mehmet Haşim Özay'ın cenazesinin yarın Manisa'nın Salihli ilçesinde, Küçük İmam Camii'nde öğlende kılınacak cenaze namazının ardından Çapaklı Köyü mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.


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