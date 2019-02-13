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Gülşen: Şarkılarımla hepinizin içini ısıtacağım

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ’da TikTok Whitefest 2019’da sahne alan Gülşen, hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı. Sahnede dinleyicileri ile sohbet eden Gülşen, "Umarım spor yapmışsınızdır, kondüsyona ihtiyacınız...

Gülşen: Şarkılarımla hepinizin içini ısıtacağım
KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ’da TikTok Whitefest 2019’da sahne alan Gülşen, hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı. Sahnede dinleyicileri ile sohbet eden Gülşen, "Umarım spor yapmışsınızdır, kondüsyona ihtiyacınız olacak, şarkılarımla hepinizin içini ısıtacağım" dedi.
Uludağ’da düzenlenen TikTok Whitefest’te dün gece Gülşen sahne aldı. 2 saatten fazla sahnede kalan Gülşen, konserine 'Dan Dan' şarkısı ile başladı. 'Yatcaz kalkçaz hop ordayım' şarkısıyla şarkılarına devam eden Gülşen’e ikisi kadın 4 dansçı eşlik etti. Sahneye kırmızı mini bir kıyafet ile çıkan ünlü sanatçı, hareketli şarkıları ve dans şovları ile dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Konser alanını adeta dans pistine çevrien ünlü şarkıcı, gecenin finalini 'Bir ihtimal biliyorum' şarkısı ile yaptı. Hayranlarının yoğun isteği üzerine tekrar çıktığı sahneden  'Dan Dan' şarkısı ile bis yaptıktan sonra ayrıldı.
Gülşen, konser öncesi, ''Benim için bir Uludağ klasiği. Her yıl burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Arkadaşlarımızla birlikte bugüne özel harika bir repertuvar hazırladık. Umarım spor yapmışsınızdır, çünkü kondüsyona ihtiyacınız olacak. Sesim ile hepinizin içini ısıtacağım'' dedi.

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