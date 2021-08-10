Gülben fırtına etkisi yarattı!

Gülben Ergen önceki akşam gelen yoğun istek üzerine 2’nci kez Çeşme Alaçatı Şerefe ‘de sahne aldı. Rezervasyonların günler öncesinden dolduğu gece de Taşkın Sabah Orkestrası ile dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra geçmişten bugüne klasikleşmiş şarkıları da söyleyen Gülben Ergen ‘e tüm hayranları tek bir ağızdan eşlik etti.

Gülben Ergen ‘i Berkay, Hande Ünsal, Buket Aydın, Semiha Yankı, avukatı Altın Mimir yalnız bırakmadığı gece ‘de Gülşah Saraçoğlu imzalı mini elbisesi ile güzelliğini konuştururken, ’Gülben, Çeşme Şerefe ’de fırtına etkisi yarattı’ yorumları yapıldı.

Hayranlarını kırmadı…

Gülben Ergen, hit olmuş şarkılarının dışında sahnede söylemekten keyif aldığı şarkılardan oluşan repertuarı ile ayakta alkışlanırken fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayarak hayranlarıyla tek tek ilgilendi.

Gülben Ergen konser sonrası yakın dostu İbrahim Tatlıses’in ricası üzerine nikah şahitliği yapmak üzere İzmir ‘e gitti.