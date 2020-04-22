Gösteri Dünyasının Popüler İsimleri Belirlendi!

Medya Takip Merkezi (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı raporda gösteri dünyasında Mart ayının en çok konuşulan oyuncularını belirledi.

İşte araştırmanın detayları…

MTM, Mart ayını kapsayan araştırmasında Mart ayının popüler oyuncularını belirledi. Listenin ilk sırasında, Cem Yılmaz ile aşk yaşayan genç oyuncu Serenay Sarıkaya 3 bin 106 haber ile yer aldı.

Son günlerde şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddiaları ile gündemde yer alan oyuncu Kaan Yıldırım ise bin 319 haberde kendinden bahsettirerek adını listenin ikinci sırasına yazdırdı.



Son zamanlarda yaptığı gaflarla büyük tepki ve askerlik dönüşü bu tepkilerin azalması ile yeniden kendini göstermeye başlayarak yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Can Yaman, bin 307 haberde yer alarak Mart ayının popüler oyuncu isimlerinden olmayı başardı.

Mucize Doktor dizisinde Otizmli bir doktor olarak Ali Vefa karakterine hayat veren ve korona virüsünden korunmanın yollarını Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bir videoda vatandaşlara anlatan Taner Ölmez ay boyunca toplam bin 162 haberde konuşularak ayın popüler oyuncularından oldu.

Ekranların sevilen yüzlerinden olsa da süredir herhangi bir dizi projesinde yer almayan Kenan İmirzalıoğlu, polisiye ve gerilim türünde olan yeni dizisi Alef ile sevenlerinin karşısına geçti. Başarılı oyuncu ay boyunca medyada toplam bin 160 habere adını yazdırarak Mart ayının en popüler oyuncularından olmayı başardı.