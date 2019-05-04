(Görüntülü) Üşüyen Yıldız Tilbe için sahneye soba kuruldu

EDİRNE'de Bahar Şenlikleri’nde sahneye çıkan Yıldız Tilbe, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere ıslak saçla çıktığı için üşüdüğünü söyleyen Tilbe için sahneye, 4 elektrikli soba kuruldu.



Bahar Şenlikleri kapsamında sahneye çıkan şarkıcı Yıldız Tilbe, performansıyla hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı. Sahneye derin yırtmaçlı pullu bir elbiseyle çıkan Tilbe, konserine, 'Delikanlım' şarkısı ile başladı. Dinleyiciler, konseri cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.



'BANYO YAPTIM SAÇLARIM ISLAK, ÜŞÜDÜM'



Şarkı aralarında hayranlarıyla da sohbet eden Yıldız Tilbe, banyodan ıslak saçla çıktığı için üşüdüğünü söyleyince, sahneye 4 soba kuruldu. Tilbe, "Üşüyor musunuz? Soba yakıyorlar ben üşüdüm de çıkınca. Banyo yaptım buraya gelmeden önce. Saçlarım ıslaktı geldiğimde. Şimdi çıkınca inanamadım, buza kestim. Hıdrellez yarın değil, öbür gün değil mi? Keşke bir gün sonra gelseydik, burada bir ateş yakardık. Yakıyor musunuz ateş? Allah yakmasın. Ne tatlısınız." dedi. Binlerce kişinin katıldığı konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Tilbe'ye hayranları da eşlik etti.