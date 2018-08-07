(Görüntülü) UŞAK O OLAYDAN SONRA İLK KONSERİNİ VEREN İNTİZAR'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER 1
07 Ağustos 2018 Salı 10:45
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